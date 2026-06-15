ZLATO ZA MARKA TODOROVA

U subotu je u Plovdivu u Republici Bugarskoj održan Međunarodni kaрate turnir u organizaciji Japanske karate šotokan federacije Bugarske, koja je jedna od najvećih i najpriznatijih Shotokan karate organizacija na svetu. Na turniru je u kategoriji seniora nastupio i Marko Todorov iz karate kluba Ipon iz Sofije, bivši član i trener Karate kluba Caribrod. U finalu kategorije osvojio je zlatnu medalju među takmičarima iz Bugarske i Turske.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1462795772319392&type=3

foto: Dejan Todorov