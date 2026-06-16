ZLATO ZA MARKA TODOROVA NA TURNIRU U PLOVDIVU

U subotu je u Plovdivu u R. Bugarskoj održan Međunarodni karate turnir u organizaciji Japanske karate šotokan federacije Bugarske. To je jedna od najvećih i najpriznatijih Shotokan karate organizacija na svetu. Fokusira se na širenje tradicionalnog karatea, obuku instruktora i organizaciju takmičenja. Na turniru je u kategoriji seniora nastupio Marko Todorov iz karate kluba Ipon iz Sofije, bivši član i trener Karate kluba Caribrod. U finalu kategorije osvojio je zlatnu medalju među takmičarima iz Bugarske i Turske. Već sledećeg vikenda Todorova očekuje seminar u bugarskom turističkom centru Bansko u okviru koga će se održati i polaganje za majstorska zvanja. Marko se sprema da na ovom seminaru polaže za majstorsko zvanje – crni pojas treći dan. On će biti i jedan od instruktora na kampu koji će se održati krajem jula takođe u mestu Bansko. Dvoje karatista kluba Caribrod uzeće učešće na ovom kampu. Organizator je Šotokan karate savez Bugarske, a tehnički organizator karate klub Ipon iz Sofije.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1462795772319392&type=3

A.K.

foto i video: Dejan Todorov



