ZLATO ZA MARKA TODOROVA NA ŠAMPIONATU U PLOVDIVU

RT Caribrod

U organizaciji Internacionalne Japanske karate asocijacije i karate kluba „Šiseikan“, u Plovdivu je juče održan Internacionalni Šotokan open karate šampionat uz učešće takmičara iz Japana, Moldavije, Rumunije, Italije, Irske, Engleske i Bugarske. U kategoriji seniora starijih od 21 godine natupio je Marko Todorov, bivši trener Karate kluba „Caribrod“, sada član kluba „Ippon“ iz Sofije. On je stigao do finala gde je bio bolji u izvođenju majstorskih kata od svog protivnika i uspeo da osvoji zlatnu medalju.

