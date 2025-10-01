ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

ZLATO ZA ALEKSU MLADENOVA NA ATLETSKOM MITINGU U JAGODINI

RT Caribrod

 
Petoro mladih članova Atletskog kluba „Balkan“ učestvovalo je tokom proteklog vikenda na atletskom mitingu u Jagodini. Aleksa Mladenov bio je izuzetno uspešan u bacanju vorteksa, osvojivši prvo mesto i zlatnu medalju. Na mitingu u Jagodini, u disciplini skok udalj, nastupile su Miti Veljkov, Tara Milanov, Ana Jovanović i Iris Jovanović. Dimitrovgradski atletičari će 11. oktobra nastupiti na mitingu u bugarskom gradu Plovdiv.

foto: AK „Balkan“

Post Views: 103

You May Also Like

MLADI ŠAHISTI „CARIBRODA“ USPEŠNI NA TRI TAKMIČENJA

RT Caribrod

SVI KOJI ŽELE DA NA RAČUN DOBIJU DRŽAVNU POMOĆ U VISINI OD 100 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI IMAJU JOŠ 4 DANA DA SE PRIJAVE – ONLAJN ILI TELEFONOM

Dejan Todorov

NAREDBA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *