ZLATO ZA ALEKSU MLADENOVA NA ATLETSKOM MITINGU U JAGODINI



Petoro mladih članova Atletskog kluba „Balkan“ učestvovalo je tokom proteklog vikenda na atletskom mitingu u Jagodini. Aleksa Mladenov bio je izuzetno uspešan u bacanju vorteksa, osvojivši prvo mesto i zlatnu medalju. Na mitingu u Jagodini, u disciplini skok udalj, nastupile su Miti Veljkov, Tara Milanov, Ana Jovanović i Iris Jovanović. Dimitrovgradski atletičari će 11. oktobra nastupiti na mitingu u bugarskom gradu Plovdiv.

foto: AK „Balkan“