ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

“ŽELJUŠA” POČINJE PRIPREME ZA NOVU SEZONU U OKRUŽNOJ LIGI PIROT

RT Caribrod

Fudbalski klub “Željuša” počinje pripreme za novu sezonu, u kojoj će nastupati u  Okružnoj ligi Pirot. U nedelju, 10. avgusta, Željušani će odigrati prvi prijateljski meč, protiv ekipe “Zadrugara” iz Krupca. Utakmica će biti odigrana u Sportskom centru Park, sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovo je prvi od 4 planirana susreta, koje će „Željuša” odigrati u pripremnom periodu. Prvenstvo Okružne lige Pirot počinje prvog vikenda u septembru.

N.S.

foto: arhiva RTC

Post Views: 46

You May Also Like

LOKALNA SAMOUPRAVA OBEZBEDILA BESPLATAN AUTOBUSKI PREVOZ GRAĐANIMA NA TERITORIJI OPŠTINE, NA LINIJAMA AUTOPREVOZNIKA MAKSA TURS

Dejan Todorov

VLADA SRBIJE USVOJILA JE PROGRAM DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI SRBIJE ZA 2022. GODINU ZA KOJI JE IZDVOJENO 500 MILIONA DINARA

Dejan Todorov

ZA OSNOVCE DRUGO POLUGODIŠTE POČINjE 23. JANUARA

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *