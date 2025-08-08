“ŽELJUŠA” POČINJE PRIPREME ZA NOVU SEZONU U OKRUŽNOJ LIGI PIROT

Fudbalski klub “Željuša” počinje pripreme za novu sezonu, u kojoj će nastupati u Okružnoj ligi Pirot. U nedelju, 10. avgusta, Željušani će odigrati prvi prijateljski meč, protiv ekipe “Zadrugara” iz Krupca. Utakmica će biti odigrana u Sportskom centru Park, sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovo je prvi od 4 planirana susreta, koje će „Željuša” odigrati u pripremnom periodu. Prvenstvo Okružne lige Pirot počinje prvog vikenda u septembru.

N.S.

foto: arhiva RTC