ZBOG RADOVA NA MREŽI U NAREDNA DVA DANA BEZ VODE DEO NASELJA „SATELIT“

Zbog povezivanja novoizgrađenog vodovoda u ul. Omladinskih brigada na gradsku mrežu, sutra od 07 sati bez vode će biti stanovnici ove ulice, dok će zbog pomenutih radova, povremene prekide u vodosnabdevanju imati stanovnici ulica „8. mart“ i „Prvomajska“. Radovi će biti nastavljeni i u četvrtak, 11. septembra, saznajemo iz Javnog preduzeća „Komunalac“. Dok traju radovi, korisnicima u pomenutim ulicama voda za piće biće dostavljana cisternom.

foto: RTC