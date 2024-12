ZAVRŠNICA PROJEKTA „KAKO NASTAJE KNJIGA“

Tokom protekla tri meseca u predškolskoj ustanovi „8. septembar“, konkretno u predškolskoj grupi „Cipelići“, održan je niz radionica u okviru projekta „Kako nastaje knjiga“. Na veliko zadovoljstvo dece i vaspitačica razmatrano je koji to put knjiga treba da pređe od svog početka, a to je ideja u glavi pisca, pa do svog kraja, a to je čitalac. Kroz proces stvaranja knjige, mališane su vodile vaspitačice Marijana Mitov i Nela Mančev.

Mančevа kaže da su deca pored samog nastanka knjige, naučila i kako čuvati knjigu, kako se ponašati u biblioteci i još mnogo toga.

U razvojnom procesu ovog projekta učestvovalo je mnogo aktera, a Mančeva je iskoristila priliku da svima uputi zahvalnost.

Mališani su kroz projekat imali priliku da se upoznaju sa zanimanjima ljudi, koji učestvuju u staranju jedne knjige, podsetili se nekih koje su već znali i naučili nova. Na kraju, stvorili su svoju knjigu. Filipa Krumova i Vujadina Dimitrova pitali smo da nam ukratko opišu proceduru stvaranja knjige.

Prvenstveno kroz igru, a zatim i kroz sam proces stvaranja, deci je približena formalna strana knjige, a shvatili su i koliki je trud potreban da bi oni došli do knjige na polici biblioteke ili knjižare. Mališani su pokazali interesovanje, znatiželju i maštu i sa radošću su učestvovali u celom projektu. Verujemo da ni roditelji, a ni vaspitači nisu ništa manje uživali sa njima.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1205461044914789&type=3

A.K.

foto i video: Milan Ilijev