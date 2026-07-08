ZAVRŠEN DRUGI UPISNI KRUG U SREDNJE ŠKOLE

Krajem prošle nedelje završen je i drugi krug upisa učenika u srednje škole. U prvom krugu u gimnaziju „Sv. Kirilo i Metodije“ raspoređeno je ukupno 28 učenika, od kojih 27 u odeljenje gimnazijskog smera sa nastavom na srpskom jeziku i samo jedan učenik u odeljenje opšteg gimnazijskog smera sa nastavom na bugarskom jeziku. Posle drugog upisnog kruga broj raspoređenih učenika ostao je nepromenjen. Prema kalendaru Ministarstva prosevete, neraspoređeni učenici će imati još jednu priliku za upis, krajem avgusta meseca.

foto: RTC