ZA VIKEND DELIMIČNO OBLAČNO I TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 7 do 11, maksimalna od 20 do 24 stepena.

U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna 20 stepeni.

U nedelju pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu od 20 do 24 stepena. U ponedeljak pre podne na severu, a do večeri i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo na jugu i jugoistoku suvo tokom većeg dela dana. Maksimalna temperatura od 18 na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku zemlje.