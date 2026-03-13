ZA PONEDELjAK NAJAVLjENI RADOVI NA ELEKTROMREŽI NA VIŠE LOKACIJA
Zbog radova na mreži, u ponedeljak, 16. marta, u periodu od 08 do 11 sati, bez struje će biti svi potrošači koji se strujom snabdevaju sa izvoda „Lukavica“, odnosno sva sela od Lukavice do sela Iskrovci.
U vremenu od 11 do 13 časova, bez struje će biti potrošači koji se napajaju sa trafostanice „Bolnica“, odnosno stanovnici ulice Sutjeska ( od mlekare Stara planina do bivšeg gumarskog magacina) kao i stanovnici ulice Pasterova, od ul. Sutjeska do mosta.
Takođe u ponedeljak, od 13 do 15 časova, bez struje će biti potrošači koji se napajaju sa trafostanice „Bora Stanković“, odnosno stanovinici ulica Bore Stankovića, Desanke Maksimović, Vuka Karadžića i Hrista Smirnenskog.
