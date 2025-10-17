VURDIJADA U BABUŠNICI SUTRA

Trinaesta tradicionalna Gastro-turistička manifestacija “Vurdijada 2025”, biće održana u Babušnici, u subotu, 18. oktobra.

Vurdijada će biti održana na prostoru Novog parka u centru grada, a pored takmičara za najbolju “Lužničku vurdu” okupiće i takmičare u pripremanju jela nacionalne kuhinje, kao i brojne izlagače zimnice, rakija, pčelinjih proizvoda i lekovitog bilja, kao i izlagače proizvoda starih zanata, suvenira i domaće radinosti.

Ove godine “Vurdijada” će okupiti preko 150 izlagača. Svečano otvaranje zakazano je u 11 sati, a nakon toga uslediće Kulturno-zabavni program, u okviru koga će se predstaviti Udruženje “Lužničko pero” i članovi folklornog ansambla. Od 14 sati na programu je prikaz viteških igara, a pola sata kasnije sa decom će se družiti animatori.

Proglašenje pobednika i dodela priznanja najboljim proizvođačima vurde i takmičarima u ostalim kategorijama planirano je u 15 sati i 30 minuta. Trinaestu “Vurdijadu” zatvoriće koncert Sanje Vučić, koji će biti održan na letnjoj pozornici u Novom parku, sa početkom u 20 sati.