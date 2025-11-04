VUKOVA NEDELJA I MINI-RASPUST

Prva nedelja novembra obeležava se tradicionalno kao “Vukova nedelja”, u čast rođendana tvorca srpske azbuke, Vuka Karadžića. Tokom cele nedelje u obrazovnim ustanovama u Srbiji pripremaju se brojne aktivnosti u cilju upoznavanja dece sa životom i radom sakupljača narodnih umotvorina i autora prvog rečnika srpskog jezika. U osnovnoj školi „Hristo Botev“, nastavnice srpskog jezika su sa učenicima pripremile prigodan program, u čast Vuka Karadžića, koji je juče izveden u prostorijama škole.

Roditeljski sastanci na kraju prvog perioda opomena planirani su za petak, 7. novembra. S obzirom da ove godine datum državnog praznika, Dana primirja u prvom svetskom ratu, pada u utorak, đaci će sa idućim vikendom imati mini odmor od četiri dana.