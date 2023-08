VREME SUTRA – UMERENO OBLAČNO I TOPLO

U Srbiji sutra ujutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano ili umereno oblačno, dok se na severu Srbije očekuje promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni.

U Dimitrovgradu u sredu ujutro vedro i hladno. Tokom dana biće umereno oblačno i malo toplije, ali i dalje sveže za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, poslepodne u skretanju na severoistočni. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 28 stepeni.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, na jugu i istoku ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. U petak i za vikend sunčano i toplije, uz hladna jutra. Maksimalna temperatura do petka od 23 do 27, a za vikend od 25 do 30 stepeni.

foto: arhiva RTC