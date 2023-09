VREME DANAS SUNČANO I TOPLO

Vreme danas, posle vedrog i svežeg jutra, u dolinama i kotlinama ponegde i maglovitog, tokom dana sunčano i toplo, uz slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 27 do 31 stepen.

U Dimitrovgradu danas sunčano, uz slab severozapadni vetar. Maksimalna temperatura 28 stepeni.

Sutra sunčano i toplo. Posle podne u severnim, a do večeri i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32 stepena. Početkom sledeće sedmice očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme, na jugu i istoku sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

foto: RTC