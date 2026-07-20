VIŠESATNA ČEKANJA NA GP „GRADINA“, NA IZLAZU IZ ZEMLJE

Tokom proteklog vikenda zabeležene su najveće gužve na GP „Gradina“ ove sezone. Danas pre podne, ali i u prethodna dva dana, vozila su na izlasku iz zemlje propuštana u 6 do 7 kolona, dok je međuprostor gotovo konstantno bio popunjen, zbog čega je i čekanje za prelazak granice trajalo više sati, govore podaci granične policije i Auto-moto saveza. Zbog velikog priliva vozila, juče je povremeno obustavljan saobraćaj na autoputu, kod mosta ispred tunela Pržojna padina. Jutros je preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo da je na auto-putu E-80, zbog pojačanog priliva vozila, formirana kolona od graničnog prelaza Gradina do portala Progon, u smeru ka graničnom prelazu Gradina. „Ispred ulaza u desnu cev tunela Pržojna Padina na snazi je obustava saobraćaja za sva vozila. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja“, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

foto: arhiva RTC