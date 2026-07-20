„VIŠE OD IGRE“ – 62. TURNIR U MALOM FUDBALU – TREĆE TAKMIČARSKO VEČE

Treće takmičarsko veče 62. turnira u malom fudbalu proteklo je u znaku zanimljivih utakmica u svim uzrasnim kategorijama, a publika je još jednom imala priliku da uživa u lepim potezima i velikoj borbenosti ekipa.

Program su, kao i do sad, otvorili mlađi pioniri, gde je ekipa Ozren Goljam izvor savladala Maksims systems rezultatom 2:0.

U konkurenciji starijih pionira odigrana su dva meča. Peštera Galata je bila bolja od Balkan bojsa i slavila sa 2:1, dok je Real Caribrod ubedljivom igrom nadigrao Ozren i ostvario sigurnu pobedu rezultatom 6:0.

U seniorskoj konkurenciji odigran je jedan susret. Ekipa Požarnikarite Teteven prikazala je odličnu partiju i zasluženo pobedila Levski Suhače sa 5:1.

Preostala dva seniorska susreta nisu odigrana. Ekipe Botev Sofija i FK Željuša nisu se pojavile na terenu, pa su njihovi protivnici, Real Caribrod i Kamenorezačka radnja Denčić, ostvarili pobede službenim rezultatom 3:0.

Turnir se nastavlja večeras, kada se očekuju novi uzbudljivi mečevi i dobra atmosfera na terenu, uz podršku ljubitelja malog fudbala sa tribina, a na programu su jedan susret mlađih pionira i četiri utakmice u konkurenciji seniora.

https://www.youtube.com/watch?v=h2OmffNISZM

A.K.

foto i video: Milan Ilijev