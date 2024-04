VETROVITO I OSETNO HLADNIJE

Vreme sutra – Umereno oblačno, suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Minimalna temperatura od 3 do 10, maksimalna od 19 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima , uz slab do umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna 20 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, na severu suvo. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 20 do 23 stepena.

foto: RTC