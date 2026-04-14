VERNICI PROSLAVLJAJU VASKRS, DANAS JE SVETLI UTORAK

Pripreme za proslavu praznika počele su u četvrtak, a na Veliki petak u ranim popodnevnim satima postavljena je plaštanica – tkanina kojom je, po verovanju, telo Hristovo bilo uvijeno nakon skidanja sa krsta.

U kasnim popodnevnim satima, u prisustvu velikog broja vernika, u crkvi je služeno Opelo Hristovo, nakon čega je litija obišla oko hrama.

Nakon što je Plaštanica izneta na večernju službu, nošena je oko hrama i simbolično je obavljeno sahranjivanje Hristovo.

Ljudi zatim prolaze ispod Hristovog plašta radi zdravlja i duhovnog pročišćenja.

Danas slavimo treći dan Vaskrsa, Vaskrsni utorak, takođe nazvan Svetli utorak, koji se prema verovanjima smatra i najsrećnijim danom u godini. Veruje se da ako se dete rodi na današnji dan, biće srećno i dugovečno. Stariji ljudi takođe veruju da ako je nebo posuto zvezdama uveče na Vaskrsni utorak, godina će biti izuzetno plodna. Prema crkvenim knjigama, tokom Svetle nedelje, koja počinje na Vaskrs, vrata Raja su otvorena.

