VERNICI OBELEŽAVAJU PREOBRAŽENJE GOSPODNJE

Pravoslavni vernici sutra obeležavaju veliki hrišćanski praznik – Preobraženje Gospodnje. Taj dan proslavlja trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom. U crkvi se na Preobraženje, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće. U narodu postoji verovanje da se na dan ovog praznika celokupna priroda preobražava, pa se kaže – preobražava se i voda i gora. Takođe se nekad verovalo da od Preobraženja više nema velikih vrućina i da je to poslednji dan za kupanje u rekama.

foto: Milan Ilijev