VEOMA USPEŠNA PRVA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U 2026

RT Caribrod

Crveni krst Dimitrovgrad i Zavod za transfuziju krvi iz Niša danas su u holu Centra za kulturu organizovali prvu akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. Lekar u niškom zavodu Aleksa Mitić izuzetno je zadovoljan odzivom dobrovoljnih davalaca.

Organizatori ističu da se prvoj ovogodišnjoj akciji odazvao veliki broj dimitrovgradjana, koji rade u Bugarskoj. Naredna akcija planirana je za kraj aprila.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1607250388069184&type=3

A.T.A.

foto i video: Dejan Todorov

