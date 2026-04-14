VELIKDENSKA PERAŠKA 2026.

Na Uskrs, u nedelju, u Dimitrovgradu je po devetnaesti put, održana tradicionalna manifestacija „Velikdenska peraška“. U prisustvu velikog broja mališana, njihovih roditelja i građana na platou ispred sportske hale, manifestacija je počela osvećenjem uskršnjih jaja i blagoslovom paroha dimitrovgradske crkve, Dragana Lazića, koji je svima poželeo sreću i radost povodom najvećeg hrišćanskog praznika.

Direktor Turističke organizacije Caribrod Vasil Andrejev, nije krio zadovoljstvo zbog velikog odaziva Dimitrovgrađana, ali i ljudi poreklom iz ovog kraja.

Najveće interesovanje mališana i ovog puta bilo je za takmičenje u tucanju uskršnjim jajima.

Nagrade su dodeljene i za najlepše oslikano uskršnje jaje, a zanimljive su bile i porodične igre. Veliku pažnju privuklo je i takmičenje za izbor najukusnijeg i najlepšeg kozunaka. Organizatori ovog događaja su Turistička organizacija Caribrod i Crkvena opština Dimitrovgradska.

B.L. / D.V. / A.T.A.

foto i video: Miki Ilić