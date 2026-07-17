VEČERAS POČINJU TAKMIČENJA NA 62. TURNIRU U MALOM FUDBALU
Izvlačenjem parova u svim starosnim grupama juče je zvanično počeo tradicionalni 62. turnir u malom fudbalu. U seniorskom delu turnira učestvovaće 12 ekipa, podeljenih u 4 grupe, kod starijih i mlađih pionira prijavljeno je po 6 ekipa. Prvog takmičarskog dana na programu su 2 utakmice mlađih pionira, jedna utakmica starijih pionira i 3 susreta seniora u okviru takmičenja po grupama. Opširnije o turniru možete pratiti na sajtu Radio televizije.
RASPORED MEČEVA NA TURNIRU VEČERAS
Mlađi pioniri
19-19:40 Orjahovo 2021 – Real Caribrod
19:40-20:20 Caribrod- Maksim sistems
Stariji pioniri
20:20-21 Real Caribrod-FK Željuša
Seniori
21:00-21:50 Levski Suhače – Hotel Happy Nordic Concept group
21:50-22:40 Hotel Saks Balkan – Kamenorezačka radnja Denčić
22:40-23:30 Zad granica- Matleks Azuro
foto: RTC