VEČERAS POČINJU TAKMIČENJA NA 62. TURNIRU U MALOM FUDBALU

Izvlačenjem parova u svim starosnim grupama juče je zvanično počeo tradicionalni 62. turnir u malom fudbalu. U seniorskom delu turnira učestvovaće 12 ekipa, podeljenih u 4 grupe, kod starijih i mlađih pionira prijavljeno je po 6 ekipa. Prvog takmičarskog dana na programu su 2 utakmice mlađih pionira, jedna utakmica starijih pionira i 3 susreta seniora u okviru takmičenja po grupama. Opširnije o turniru možete pratiti na sajtu Radio televizije.

RASPORED MEČEVA NA TURNIRU VEČERAS

Mlađi pioniri

19-19:40 Orjahovo 2021 – Real Caribrod

19:40-20:20 Caribrod- Maksim sistems

Stariji pioniri

20:20-21 Real Caribrod-FK Željuša

Seniori

21:00-21:50 Levski Suhače – Hotel Happy Nordic Concept group

21:50-22:40 Hotel Saks Balkan – Kamenorezačka radnja Denčić

22:40-23:30 Zad granica- Matleks Azuro

foto: RTC