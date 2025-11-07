VEČERAS NA BTF GOSTOVANjE TEATRA IZ CRVENKE
U nastavku festivala „Balkan teatar fest“, večeras je na repertoaru komad „Poloneza Oginskog”, po tekstu Nikolaja Koljade u izvođenju pozorišta „Stevan Sremac“ iz Crvenke. Do 22. novembra publika će imati priliku da vidi još 7 predstava ansambala iz Zaječara, Beograda, Pirota, Petrovca na Mlavi, Sofije i Dimitrovgrada, kao i dve predstave za decu.
Sve večernje predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. Pojedinačne karte prodavaće se po ceni od 300 dinara na dan predstave, dok komplet ulaznica košta 2000 dinara. „Balkan teatar fest“ organizuje Centar za kulturu, pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.