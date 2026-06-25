VEČERAS IZBEGAVAJTE LOKACIJE NA KOJIMA SE OBAVLJA TRETMAN PROTIV KOMARACA
Danas se obavlja prvi tretman suzbijanja krpelja i odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Tretman protiv odraslih formi i larvi komaraca sprovodiće se od 19 sati u priobalju Nišave u ataru sela Gradinje i od ulaska u grad do izlaska iz Željuše, zatim u priobalju Lukavačke reke, oko vade u Sportskom centru Park i na gradskoj pijaci, i oko jezera Savat 1 i Savat 2.
GRAĐANIMA SE PREPORUČUJE DA U NAVEDENO VREME NE BORAVE NA POMENUTIM LOKACIJAMA I DA NE IZVODE KUĆNE LJUBIMCE, A PČELARIMA DA ZAŠTITE SVOJE PČELINJAKE.
foto: arhiva RTC