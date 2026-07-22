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VEČERAS ČETVRTFINALNI MEČEVI U SENIORSKOJ KONKURENCIJI

RT Caribrod

Na ovogodišnjem turniru u malom fudbalu, sinoć su odigrani poslednji mečevi u grupnoj fazi takmičenja kod seniora, a poslednje utakmice po grupama u mlađim kategorijama igraju se večeras. U kategoriji mlađih pionira, od 19:00 sati sastaju se ekipe „Real Caribrod“ i „Deva Med“, a kod starijih pionira – od 19:40 sati, ekipe „Pekara kod Vuka“ i „Peщera Galata“.

U prvom četvrtfinalnom susretu u seniorskoj konkurenciji sastaju se „Matlex Azuro“ i „Hotel Happy“, u drugom – „Požarnikarite Teteven“ i „DXC Technology“, zatim će na teren ekipe „Green City 010“ i „Kamenorezačka radnja Denčić“, dok će poslednji četvrtfinalni par činiti „Hotel Sax“ i „Real Caribrod“.

foto: RTC

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