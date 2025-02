UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Pirot objavio je Opšti poziv za uvođenje regruta rođenih 2007. godine i starijih godišta, u vojnu evidenciju u Opštinama Pirotskog okruga. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju, sa teritorije Opštine Dimitrovgrad, može to uraditi do 28. februara, od ponedeljka do četvrtka od 8 do 14 časova u Centru Ministarstva odbrane u Pirotu, a petkom u Odeljenju Ministarstva u Dimitrovgradu.

Nakon tog perioda uvođenje će se raditi po pojedinačnom pozivu, tokom cele godine. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu.

foto: RTC