USPEŠNA AKCIJA DOBROVOLjNOG DAVANjA KRVI

Crveni krst Dimitrovgrad i Zavod za transfuziju krvi iz Niša, organizovali su danas akciju dobrovoljnog davanja krvi, treću u ovoj godini. Akcija je realizovana u holu Centra za kulturu, a prema rečima Bobana Simonovića, lekara u niškom zavodu za transfuziju, odziv građana je, po tradiciji, bio veoma dobar.

Simonović je podsetio i na to kakva je dinamika što se tiče davanja krvi za muškarce i žene i najavio sledeću akciju.

Priliku da pokažu svoju humanost, dobrovoljni davaoci krvi iz Dimitrovgrada imaće krajem avgusta meseca.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1722485426545679&type=3

N.S.

foto i video: Dejan Todorov