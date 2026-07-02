URUČENI UGOVORI ZA PODRŠKU IZRAZITO NERAZVIJENIM OPŠTINAMA VREDNI 87 MILIONA DINARA

Predsednik Opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov, danas je u Beogradu, u Vladi republike Srbije, potpisao ugovore za nove projekte važne za stanovnike Opštine Dimitrovgrad, a susreo se i sa ministrima Novicom Tončevim i Ivicom Dačićem. Dimitrov je potpisao Ugovor o realizaciji komunalnog projekta, koji će većim delom finansirati Ministarstvo zaduženo za razvoj nedovoljno razvijenih opština.

Potipisavanju ugovora sa predstavnicima nedovoljno razvijenih opština prisustvovao je i potpredsednik Vlade i Ministar Unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Glavna tema u razgovoru predsednika opštine sa ministrom Ivicom Dačićem, bio je alternativni granični prelaz Gradina.

Ministar Dačić osvrnuo se i na sferu bezbednosti u Republici Srbiji.

I pored skromih sredstava sa kojima njegov resor raspolaže, ministar Novica Tončev najavljuje realizaciju novih projekata za nedovoljno razvijene opštine.

Tončev je ukazao da male opštine traže veća sistemska ulaganja, veće transfere iz budžeta, besplatne udžbenike, izgradnju stanova za policajce u manjim sredinama, kao i izmenu zakonodavnog okvira, kako bi veći deo naknada za korišćenje prirodnih dobara ostajao lokalnim samoupravama.

B.L.

foto i video: Opština Dimitrovgrad, Infobiro TV