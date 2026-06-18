URUČENA PRIZNANJA VIŠESTRUKIM DAVAOCIMA KRVI

Dimitrovgrad je danas još jednom pokazao koliko su humanost, solidarnost i briga o drugima vrednosti koje se neguju i poštuju u ovoj sredini. Opštinska organizacija Crvenog krsta Dimitrovgrad organizovala je svečanost na kojoj su uručene zahvalnice i priznanja višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi, ljudima koji svojim nesebičnim gestovima godinama pomažu u spasavanju života. Prisutnima se najpre obratio predsednik Opštinske organizacije Crvenog krsta Dimitrovgrad, dr Nikola Jordanov, koji je naglasio da su dobrovoljni davaoci krvi pravi heroji svakodnevnog života i da svaka jedinica krvi može značiti novu šansu za nečiji život.

Podršku višestrukim davaocima pružili su i sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta Vesna Todorov, kao i predsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad Zoran Đurov, koji su zahvalili svim davaocima na humanosti, a zatim im zajedno sa Jordanovim uručili priznanja. Ove godine priznanja je dobilo ukupno 16 jubilarnih davalaca krvi. Zahvalnice za 20 puta datu krv uručene su Zoranu Stanojevu, Slaviši Mančevu, Saši Vasiljeviću, Ivanu Videnovu, Predragu Zarkovu i jedinoj dami među nagrađenima, Dimitrini Velkov.

Za 35 dobrovoljnih davanja krvi, pored Aleksandra Dimitrova, Milana Stavrova, Nebojše Ivanova, Milana Sokolova, Dragana Koceva i Miljana Stojanova priznanje je dobio i Saša Vasiljević.

Posebna priznanja za izuzetan jubilej – 50 puta datu krv – uručena su Marjanu Andonovu, Ivici Kirovu, Zoranu Mladenovu i Ivanu Kotevu.

Današnja svečanost bila je prilika ne samo da se oda priznanje jubilarnim davaocima, ljudima koji godinama svojim primerom podstiču druge da se uključe u ovu humanu misiju, već i da se pošalje snažna poruka o važnosti solidarnosti i međusobne podrške. Treća ovogodišnja akcija planirana je krajem ovog meseca.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1714416677352554&type=3

A.K.

foto i video: Dejan Todorov, Milan Ilijev