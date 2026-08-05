UPOZORENJE RHMZ NA TOPLOTNI TALAS
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji cele zemlje, Prema najnovijim podacima zavoda, toplotni talas obeležiće maksimalne temperature od 35 do 40, a najizraženiji će biti danas i sutra. U petak i za vikend intenzitet vrućina će oslabiti pa se u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni, a zatim se početkom sledeće sedmice ponovo očekuje postepeni porast temperatura.
Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a značajno se povećava i opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.