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UPOZORENJE RHMZ NA TOPLOTNI TALAS

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Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji cele zemlje, Prema najnovijim podacima zavoda, toplotni talas obeležiće maksimalne temperature od 35 do 40, a najizraženiji će biti danas i sutra. U petak i za vikend intenzitet vrućina će oslabiti pa se u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni, a zatim se početkom sledeće sedmice ponovo očekuje postepeni porast temperatura.

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a značajno se povećava i opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

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