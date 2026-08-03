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UPOZORENjE RHMZ NA DUGOTRAJAN TOPLOTNI TALAS

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Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji cele zemlje, koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalno nestabilno vreme i dnevne temperature između 30 i 35 stepeni. Zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a značajno se povećava i opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

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