UPOZORENjE RHMZ NA DUGOTRAJAN TOPLOTNI TALAS

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji cele zemlje, koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalno nestabilno vreme i dnevne temperature između 30 i 35 stepeni. Zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a značajno se povećava i opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.