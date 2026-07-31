UPOZORENjE NA DUGOTRAJAN TOPLOTNI TALAS

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplotni talas celoj teritoriji Srbije, koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni.

Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena.

Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni.