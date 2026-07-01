UPIS U PRVI RAZRED SREDNjIH ŠKOLA

Upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počeo je 29. juna i trajaće do sutra u 15.00 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju su raspoređeni, i to danas i sutra od 08.00 do 15.00 časova. U dimitrovgradskoj gimnaziji je za narednu školsku godinu planirano ukupno 56 slobodnih mesta, po 28 u dva odeljenja opšteg gimnazijskog tipa, sa nastavom na srpskom i na bugarskom jeziku. U prvom upisnom krugu u odeljenje sa nastavom na srpskom jeziku raspoređeno je 27 učenika, a u odeljenje sa nastavom na bugarskom jeziku, samo jedan učenik.Upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počeo je 29. juna i trajaće do sutra u 15.00 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju su raspoređeni, i to danas i sutra od 08.00 do 15.00 časova. U dimitrovgradskoj gimnaziji je za narednu školsku godinu planirano ukupno 56 slobodnih mesta, po 28 u dva odeljenja opšteg gimnazijskog tipa, sa nastavom na srpskom i na bugarskom jeziku. U prvom upisnom krugu u odeljenje sa nastavom na srpskom jeziku raspoređeno je 27 učenika, a u odeljenje sa nastavom na bugarskom jeziku, samo jedan učenik.

foto: RTC