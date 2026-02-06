UPIS PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA DO NEDELjE

U toku je prijava građana za upis prava na nepokretnostima, na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje, koji omogućava upis objekata izgrađenih bez odgovarajućih dozvola. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević najavila je prekjuče da će rok za podnošenje prijava biti produžen za tri dana, što znači da prijave mogu da se podnesu do nedelje, 8. februara.

U Dimitrovgradu je rad sa strankama organizovan od 7 do 19 sati, a kako saznajemo od načelnika Opštinske uprave, Željka Voštića, građani će moći da podnesu prijave do nedelje do 19 časova. Prijave se podnose u zgradi opštine i u uslužnom centru.

foto: RTC