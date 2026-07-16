UKUPNO 24 EKIPE NA OVOGODIŠNJEM TURNIRU U MALOM FUDBALU

Tradicionalni turnir u malom fudbalu počinje 17. jula. Na turniru će se za pobednički pehar i nagradu od 200.000 dinara nadmetati 12 ekipa, podeljenih u 4 grupe. U kategorijama mlađih i starijih pionira prijavljeno je po 6 ekipa. U prostorijama Turističke organizacije Caribrod danas je obavljen žreb, čime je kompletiran raspored 62. turnira u malom fudbalu. Iako je sve spremno za ovogodišnji tradicionalni turnir, organizatore su u pripremi pratili sitni problemi, koje su uspešno prevazišli, saznali smo od Aleksandra Andrejevića iz Sportskog saveza Caribrod.

Uvedena su i pravila kod mlađih igrača, odnosno kod kategorija mlađih i starijih pionira.

Kako je već poznato, utakmice će se igrati svaki dan narednih nedelju dana. Ulaz za gledaoce biće i ove godine slobodan, a učešće ekipa iz susedne Bugarske čini da sam turnir i dalje ima međunarodni karakter.

Organizator 62. turnira u malom fudbalu je Turistička organizacija Caribrod, uz podršku Sportskog saveza Caribrod i pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad. Medijski partner je Radio televizija Caribrod.

A.K.

foto i video: arhiva RTC, Milan Ilijev