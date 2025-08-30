UKUPNO 195 DECE POHAĐAĆE NEKU OD GRUPA PU “8. SEPTEMBAR”

Vera Vasov, direktor Predškolske ustanove “8. septembar” je, u intervjuu za radio-televiziju Caribrod, istakla da su sva tri vrtića u Dimitrovgradu spremna za početak nove radne godine. Iako je upis u predškolsku ustanovu zvanično završen, direktorka kaže da roditelji imaju mogućnost da svoju decu u vrtić upisuju tokom cele godine. Do sada je u objektu „Pčelica” upisano ukupno 66 mališana i formirane su 4 grupe, u objektu „Leptirić” je 104 mališana raspoređeno u pet grupa i u Željuši u objektu „Kolibri” 25 u dve grupe, od kojih je jedna mešovita, a drugu čine predškolci. Pripremni predškolski program ove školske godine pohađaće ukupno 57 predškolaca.

