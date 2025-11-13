ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

UKINUTA VANREDNA SITUACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE

Opštinski štab za vanredne situacije je, na današnjoj sednici, doneo nekoliko odluka. Štab je usvojio izveštaj Javnog preduzeća „Komunalac“ o troškovima za vreme vanredne situacije, kao i izveštaj Komisije za kupovinu kanistera za vodu. Usvojen je i predlog da Javno preduzeće „Komunalac“ uradi detaljnu analizu o vodosnabdevanju u letnjim i najkritičnijim mesecima u godini. S obzirom na trenutnu situaciju, štab je usvojio odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

