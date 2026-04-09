UDRUŽENJE PENZIONERA ORGANIZUJE EKSKURZIJU DO RILSKOG MANASTIRA

Udruženje penzionera Dimitrovgrada organizovaće 28. aprila jednodnevnu ekskurziju do Rilskog manastira i mesta „Rupite“, gde se nalazi grob bugarske proročice Vange. Za ekskurziju se mogu prijaviti samo članovi udruženja, a broj mesta je ograničen. Prijava traje do popune mesta, a pojedinačna uplata iznosi 2.500 dinara. Detaljne informacije zainteresovani će dobiti prilikom prijave za ekskurziju, u prostorijama udruženja penzionera.

