UČIONICA NA OTVORENOM U VRTIĆU „PČELICA“

Povodom Dečije nedelje u objektu “Pčelica“ organizovana je radionica „Oplemenjivanje dvorišta“. Uz učešće dece, roditelja i vaspitača u dvorištu vrtića je izgrađena učionica na otvorenom, muzički zid, motorički poligon, penjalica, klackalica, magična tabla, muzički sto, vagica. Cilj radionice je bio da se kreira inspirativni prostor na otvorenom, gde će deca učiti kroz igru, eksperimentisati, sticati nova znanja i veštine. Radionica je uspešno odrađena uz pomoć donacija Turtističke organizacije Caribrod i Zanataske radnje „Jelenkov“.

