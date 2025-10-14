ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

UČIONICA NA OTVORENOM U VRTIĆU „PČELICA“

RT Caribrod

Povodom Dečije nedelje u objektu “Pčelica“ organizovana je radionica „Oplemenjivanje dvorišta“. Uz učešće dece, roditelja i vaspitača u dvorištu vrtića je izgrađena učionica na otvorenom, muzički zid, motorički poligon, penjalica, klackalica, magična tabla, muzički sto, vagica. Cilj radionice je bio da se kreira inspirativni prostor na otvorenom, gde će deca učiti kroz igru, eksperimentisati, sticati nova znanja i veštine. Radionica je uspešno odrađena uz pomoć donacija Turtističke organizacije Caribrod i Zanataske radnje „Jelenkov“.

Post Views: 99

You May Also Like

POČELA LETNJA SEZONA

RT Caribrod

OPŠTINA POMAŽE KUPOVINU KANISTERA ZA VODU

RT Caribrod

ODLIČAN START MLADIH ŠAHISTA U KRALJEVU

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *