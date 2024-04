Za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas počinje prolećni praznični raspust, koji će trajati 10 dana, od 27. aprila do 06. maja. Đaci se u školske klupe vraćaju u utorak, 7. maja.

Učenici osmog razreda sa nastavom završavaju 31. maja, a završne ispite polagaće od 17. do 19. juna. Za ostale osnovce školska godina završava 14. juna. Za maturante gimnazije školska godina trajaće do 24. maja, a za učenike od 1. do 3. razreda do 21. juna.