UBEDLjIVA POBEDA „BALKANSKOG”

U susretu 13. kola prvenstva Zone Istok, fudbaleri „Balkanskog“ su u subotu, u Sportskom centru „Park“, savladali ekipu „Rtnja“ iz Boljevca rezultatom 9:0. Dva pogotka postigao je Miloš Milanov, a po jednom su precizni bili Nemanja Mančić, Jovan Pejčić, Oliver Tošić, Davor Petrov, Lazar Manić iz penala, Nikola Krumov i Nikola Ćirić.

Dimitrovgradska ekipa je trenutno prva na tabeli sa 36 bodova. U narednom kolu u derbi meču, Balkanski gostuje ekipi Timočanina, koja je na drugom mestu na tabeli, sa istim brojem bodova, ali sa slabijom gol razlikom.

A.K.

foto: Miki Ilić