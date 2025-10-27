UBEDLJIVA POBEDA „BALKANSKOG“ U BABUŠNICI

U utakmici 11. kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” su juče, u Babušnici, kao gosti, savladali ekipu „Lužnice” rezultatom 4:0. Pogotke za dimitrovgradsku ekipu postigli su: Miloš Milanov iz penala, Davor Petrov, Nemanja Mančić i Zoran Salić. Posle ovog kola „Balkanski” je drugi na tabeli sa 30 osvojenih bodova, koliko ima i prvoplasirani „Timočanin“. U 12. kolu „Balkanski“ bi po rasporedu trebalo da igra protiv ekipe „Trebiča“, koja je takmičenje napustila na početku prvenstva, pa će dimitrovgradskoj ekipi biti upisana nova 3 boda.

