U TOKU PRIPREME ZA ASFALTIRANjE ULICE U GOJIN DOLU, RADOVI SE NASTALjAJU U BELEŠU I ŽELjUŠI

U Mesnoj zajednici Gojin dol pri kraju su pripremni radovi za asfaltiranje Jevrejske ulice, ili takozvanog „prstena“ koji zaobilazno spaja dva kraja ovog naselja. Završeni su i radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže na ovoj saobraćajnici dužine oko 800 metara. Radove u vrednosti od blizu osam miliona i trista hiljada dinara izvodi preduzeće Drumovi AiD, iz Pirota, koje će uskoro izvršiti i asfaltiranje. Po programu i u okviru istog projekta isti radovi biće izvršeni u još dve ulice u naselju Beleš i u još jednoj u prigradskom naselju Željuša. Vrednost ovog projekta, za sve četiri ulice, je preko 14 miliona dinara. Sedam miliona obezbeđeno je iz Ministarstva za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština, a ostatak iz budžeta opštine..

Kako je za Radio televiziju Caribrod izjavio Žan Conević, pomoćnik predsednika opštine zadužen za komunalnu i putnu infrastrukturu, asfaltiranjem ovih ulica i sokaka, završava se četvorogodišnji komunalni plan za rekonstrukciju i asfaltiranje ukupno 43 ulice i sokaka u prigradskim Mesnim zajednicama. Jedina neasfaltirana ulica ostala je u selu Gradinje, ali, kako najavljuju nadležni i njena rekonstrukcija i asfaltiranje bi trebalo da budu završeni do kraja ove godine.

B.L.

foto: Žan Conević