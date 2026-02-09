U SUBOTU ODRŽANO TRADICIONALNO „LOVAČKO VEČE“

U prisustvu velikog broja članova i prijatelja udruženja Vidlič, u subotu je održano tradicionalno lovačko veče. Lovačko veče je kruna svake lovne sezone, а tradicionalna proslava okupila je blizu 250 lovaca, prijatelja lova, goste iz susednih opština, kao i iz Republike Bugarske.

Bila je to prilika da se sumiraju rezultati protekle sezone, ostvare nova poznanstva i produbi saradnja. Prisutnima su se na početku večeri obratili Slavoljub Manoilov, predsednik dimitrovgradskog lovačkog udruženja i Zoran Aleksić, predsednik Lovačkog saveza regiona istočne Srbije.

Među brojnim gostima naišli smo na iskusnog lovca i jednog od najstarijih članova udruženja, Božu Ivankova.

Stojan Nikiforov, lovac iz Slivnice u Republici Bugarskoj, kaže da se kod kolega u Dimitrovgradu, oseća kao kod kuće. Redovni je posetilac Lovačke večeri i smatra da je ova manifestacija organizovana na visokom nivou.

Sekretar Lovačkog Udruženja Vidlič Ševko Bašić zadovoljan je proteklom lovnom sezonom.

Ovogodišnje Lovačko veče dobilo je i humanitarni karakter. Dvojica dobitnika novčanih nagrada, odlučili su da svoj dobitak uplate u dobrotvorne svrhe, pa će tako iznos od 60 hiljada dinara biti uplaćen na račun Fondacije „Zamisli život“.

Osoblje hotela „Sax Balkan“ potrudilo se za dobru uslugu i lovačke specijalitete, a „Premijera bend“ za dobar štimung, pa raspoloženje nije izostalo do kasno u noć.

B.L. / D.V.

foto i video: Boris Lazarov