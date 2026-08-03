U PETAK U DIMITROVGRADU ODRŽANA TRIBINA I STUDENTSKA AKCIJA

U petak je u velikoj sali Centra za kulturu održana tribina pod nazivom “Zarobljena država, uspavano društvo i građanska odgovornost?“. Pred oko stotinak građana govorili su profesor doktor Predrag Cvetičanin, Predrag Voštinić i profesor doktor Radivoje Jovović.

Takođe u petak uveče, na platou ispred Centra za kulturu, studenti okupljeni u inicijativi “Student u svakom selu” organizovali su razgovor sa građanima Dimitrovgrada. Kako su naveli organizatori, cilj akcije je neposredan razgovor sa građanima, predstavljanje aktivnosti i programa, ali i saslušavanje predloga i mišljenja građana.

foto: RTC