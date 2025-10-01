U PETAK HITNA SEDNICA SO DIMITROVGRAD

Za petak, 3. oktobar, zakazana je 16. sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, po hitnom postupku. Na dnevnom redu sednice su samo dve tačke – Predlog Odluke o izmeni Odluke o smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2025-2027. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća „Komunalac“ Dimitrovgrad za 2025. godinu sa finansijskim planom i cenovnikom usluga za 2025. godinu. Sednica počinje u 10 sati, uz direktan prenos na RT Caribrod.

