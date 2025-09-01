U OSNOVNOJ ŠKOLI „HRISTO BOTEV” 48 PRVAKA

Za oko 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, među kojima je 65.000 prvaka, danas je počela nova školska godina

Početak nove školske godine dočekan je spremno u dimitrovgradskoj Gimnaziji “Sveti Kirilo i Metodije”, kao i u Osnovnoj školi “Hristo Botev”, gde je za buduće prvake održana i priredba dobrodošlice. Ove godine u prvom razredu je 48 učenika, od kojih 6 u školi u Željuši. Prvaci su, povodom početka školske godine, od opštine dobili poklon-čestitku u iznosu od 8000 dinara.

Danas je počela i nova radna godina u Predškolskoj ustanovi “8. septembar”, u kojoj pripremni predškolski program ove godine pohađa ukupno 57 predškolaca.

D.V.

foto i video: Miki Ilić