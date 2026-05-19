U organizaciji Karate federacije Srbije u subotu je u Novom Sadu održan Kup Srbije za kadete, juniore, seniore i veterane. Učestvovalo je preko 600 takmičara iz 110 klubova Karate saveza uže Srbije, Beogradskog karate saveza i karate saveza Vojvodine. U izuzetno jakoj konkurenciji, karate klub Caribrod predstavljali su Marko Iliev u apsolutnoj kategoriji seniora, zatim Mihajlo Stojčev u kategoriji kadeta – klasa “C”, 2012. godište, Luka Veličkov u kategoriji kadeta klasa “C” 2013. godište, i Luka Panić i Ivan Bojanić u kategoriji kadeta klasa “B” 2011. godište. Oni su pravo nastupa na ovom turniru izborili na Prvenstvu regiona koje je održano u Raškoj 19. aprila. O njihovim nastupima u Novom Sadu govori Goran Krstić, trener karate kluba Caribrod.

Karatiste Caribroda do kraja polusezone očekuje turnir u Ćupriji 6. juna i eventualno polaganje za nova učenička i predmajstorska zvanja.

foto i video: Dejan Todorov