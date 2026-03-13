U NB „DETKO PETROV” RADIONICA O PLETENJU I HEKLANJU

Danas je u dimitrovgradskoj biblioteci Detko Petrov organizovana radionica za decu, koja je ovog puta bila namenjena učenicima drugog razreda. Cilj radionice jeste da deca nauče nešto o pletenju i heklanju, a o prvim bodovima i umetnosti kukičanja radoznale devojčice su učile dve Sanje: Sanje Golubov i Sanje Gigov.

Gigova je već imala svoju izložbu ručno-pletenih proizvoda baš u biblioteci, a ovog puta je želela da svoju ljubav prema pletenju i heklanju prenese i mlađim generacijama.

Upotreba mašte za stvaranje nečeg manje ili više korisnog za svakodnevni život, nas uči važnosti ličnog stvaralaštva i svojih mogućnosti. I Sanja Golubov, kroz maštu, kreativnost i volju, svoje želje i zamisli, godinama unazad, pretvora u neko svoje umetničko delo. Inspiracija su joj najmlađi, jer njeno stvaralaštvo je upravo usmereno na njih.

Postoje predrasude da su heklane stvari samo miljeji i zavese. Sanje su nas na radionici baš u tome razuverile. Jer danas se postupak heklanja više koristi za izradu različitih odevnih predmeta poput ženskih bluza, prsluka, kapa, šalova i rukavica, kao i igračaka. U zadnje vreme je popularno i heklanje sa tkaninom i plastičnim kesma.

Za heklanje je potrebna jedna igla koju nazivamo heklica.

Prilikom pletenja se uglavnom koriste dve igle, a debljina igala i debljina vunice takođe moraju biti usklađeni. Postoje i tehnike pletenja na kružnim iglama ili sa pet igala, pletenje prstima, mašinsko pletenje…

Po mišljenju dama, koje su danas svoju ljubav prema ovoj vresti umetnosti prenele na devojčice drugog razreda, najbolje je znati i heklanje i pletenje i kombinovati ih :).

D.V.

foto i video: Miki Ilić