U GALERIJI „METODI META PETROV“ PRIREĐENA IZLOŽBA U ČAST ZORANA GEORGIJEVA ŠILJE

U Galeriji „Metodi Meta Petrov“ 30 aprila otvorena je izložba likovnih radova Zorana Georgijeva Šilje i Emine Stanojev. Izložba je priređena Šilji u čast, čoveku, koga su mnogi poznavali ne samo po njegovom frizerskom umeću, u kome su njegov talenat, kreativnost i tehnička veština bili ukomponovani do savršenstva, već i po muzici, koju je voleo, druženjima… Za one, kojima je bila nepoznanica njegova strast prema umetnosti, a takođe i njegove sestre, postavka, koja sadrži 40-ak slika, bila je prijatno iznenađenje.

Zoranove grafike nastale su devedesetih godina. On je stvarao samo za sebe. Njegov likovni izraz zasniva se na nijansama sive. Njegova dela svedoče o unutrašnjem poimanju sveta, u kojem igra svetlosti i senke predstavlja suštinu života.

Emina se, nakon pauze, umetnosti vratila pre par godina. Njene slike izrađene su kombinovanom tehnikom, akrilnim bojama, a platno često zamenjuje presovanim lišćem, koje sama konzerviše, dajući njihovoj prirodnoj lepoti potpuno novu dimenziju. Inspirisana stvaralaštvom poznatih svetskih umetnika, njena dela odišu jarkim, živim bojama i izraženim ličnim senzibilitetom.

Sam naziv izložbe “Svetlost senki, impuls boja” možda i na najsuptilniji način opisuje njihovo umetničko poimanje stvarnosti, koje je Emina želela da predstavi javnosti.

“Teško je zamisliti tačniji, a istovremeno i nežniji način da se opiše susret dva sveta koji su večeras pred svima nama”, rekao je, u prisustvu njihovih bliskih i brojnih prijatelja i poznanika, na otvaranju izložbe Toni Aleksov iz Centra za kulturu.

Emina je već imala nekoliko samostalnih izložbi, a ovde izlaže prvi put. U znak sećanja na svog brata želela je da predstavi i tu njegovu stranu upravo u njihovom rodnom gradu, njihovom Caribrodu:

Tako su se dimitrovgrađani upoznali sa likovnim stvaralaštvom Šilje i njegove sestre i odali mu počast na najbolji način.

Njihova zajednička izložba biće otvorena do 15 maja.

A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev